Das Schnellboot „Barracuda“ zieht mit Kapitän Jan Fehrmann und drei neuen Besatzungsmitgliedern von Travemünde nach Mallorca. Von dort aus wollen sie dem internationalen Verbrechen im Rahmen eines europäischen Kooperations-Projektes Einhalt gebieten. Das Team jagt zu Wasser und zu Lande alle, die den Frieden auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen gefährden.

Manfred Maybach hat ein schönes Haus auf Mallorca. Er lädt seine neue Freundin Tamara und deren Tochter Judith dorthin ein. Dann verschwindet Judith spurlos. Jan Fehrmann und sein Team beginnen sofort mit den Ermittlungen. Schon einige junge Mädchen sind in der letzten Zeit verschwunden. Alle haben in der selben Pension Quartier bezogen. Tina beschließt, als Lockvogel zu fungieren. Wie es scheint wurden die meisten Mädchen schon am Flughafen abgefangen. Der Plan scheint zu funktionieren. Tina wird in die dubiose Pension gebracht, doch dann fällt ihre Tarnung aus unerfindlichen Gründen auf. Auch Tina verschwindet spurlos. Etwas irritiert Jan: Judith passt irgendwie nicht ins Schema. Sie ist keine alleinreisende Streunerin. Warum wurde sie entführt? Als er ihre Sachen durchsucht, stößt Jan auf einen Fotoapparat. Er lässt den Film entwickeln. Auf den Fotos ist Maybach zu erkennen – aufgenommen mit einem Teleobjektiv. Jan lässt Maybach überprüfen und findet heraus, dass er mit der Mafia und Prostitution in Verbindung steht. Die misstrauische Judith war im Begriff, ihn zu entlarven.

Die Folge „Der Mädchenjäger” der Serie „S.O.S. Barracuda” wird am Samstag, dem 4. Mai um 4 Uhr auf RTL Passion ausgestrahlt.