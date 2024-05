Die menschen auf mallorca können sich auf immer wärmere Tage mit viel Sonne freuen. Der Wetterdienst Aemet prognostizierte für das Wochenende und die Tage danach Höchsttemperaturen von 23 bis 25 Grad, örtlich soll das Quecksilber sogar noch darüber liegen. Dazu scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. der in den vergangenen Tagen zuweilen zu starke Wind schwächt sich immer weiter ab.

Nach mehreren Tiefdruckgebieten, die auch örtlich ergiebigen Regen brachten, hat sich die Wetterlage auf Mallorca endlich stabilisiert. Der inselübliche Sonnenschein setzt sich durch, in wenigen Wochen kann es schon über 25 Grad warm werden, was Strandaufenthalte begünstigt.

Dass es bergauf geht, konnte man bereits am Donnerstag spüren: Die höchste Temperatur wurde im Dorf Muro mit 21,8 Grad gemessen. Auf Platz 2 folgt Colònia de Sant Pere mit 21,4 Grad vor dem von vielen deutschen bewohnten Ort Artà (21,3 Grad), Son Servera (21,2 Grad) und Port de Pollença (20,4 Grad).

Der Wind wehte örtlich aber recht stark: In der Serra d'Alfàbia erreichte er zeitweise 68 Stundenkilometer, am Flughafen von Palma waren es 55 und am Leuchtturm von Cala Rajada 51 km/h. Schwächer wehte er in Muro mit 34 km/h.