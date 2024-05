Die spanische Polizei auf Mallorca hat am Dienstag ein junges Paar festgenommen, dem vorgeworfen wird, gewaltsam gegen die Mietschuldner in der Wohnung seines Großvaters in Palma de Mallorca eingedrungen zu sein, und den säumigen Mieter Verletzungen zugefügt zu haben. Der Aggressor, ein 28-jähriger Spanier, und seine Freundin trugen bei ihrer Tat Sturmhauben und griffen ihre Opfer mit einem Luftgewehr und Pfefferspray an.

Am Mittwoch wurden der Täter und seine Komplizin einem Gericht in Palma vorgeführt und mussten sich für ihre Handlung vor der Justiz verantworten. Dabei ordnete der Richter U-Haft für den jungen Mann an, wohingegen seine Freundin auf freien Fuß gelassen wurde. Bei den Mietern handelt es sich um argentinische Staatsangehörige, die bereits seit Dezember 2023 keine Mietzahlungen leisteten. Gegen sie wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Wie die Geschädigten schilderten, wurden sie von den Festgenommen durch die Schüsse des Gewehrs am ganzen Körper verletzt. Zudem soll der Spanier mit der Waffe auf den Kopf der beiden Opfer eingeschlagen haben, wodurch sie verletzt wurden. Im Laufe des Gefechts verloren die Angreifer ihre Sturmhauben, wodurch sie durch die Argentinier identifiziert werden konnten. Bevor sich die mutmaßlichen Täter nach dem Angriff aus dem Staube machten, hatten sie ein iPhone 14 Pro der Südamerikaner mitgenommen. Die Geschädigten verständigten daraufhin die Polizei, die kurz darauf vor Ort eintraf und die Übeltäter anhand des gestohlenen Smartphones orten konnten. Die Opfer und die Eindringlinge mussten allesamt in Palmas Universitätskrankenhaus Son Espases behandelt werden.