Die Nationalpolizei hat am Donnerstag an der Playa de Palma innerhalb von drei Stunden zwei Diebesbanden verhaftet, die zuvor mehrere Touristen beklaut hatten. Die fünf mutmaßlichen Täter suchten sich bewusst betrunkene Urlauber aus, die sie unter Anwendung von Gewalt ausraubten. Eine Polizeistreife in Zivil erwischte die beiden Gruppen auf frischer Tat, als diese mit Urlaubern kämpften und ihnen dabei Gegenstände entrissen.

Beide Vorfälle ereigneten sich mitten in der Nacht, als die Polizei am Strand auf Streife war. Zwischen Balneario fünf und sechs entdeckten sie, wie die mutmaßlichen Täter betrunkene Urlauber überfielen. Die Beamten eilten zum Ort des Geschehens und gaben zu erkennen, dass sie Polizisten sind, worauf die Täter wegrannten. Den Ordnungshüter gelang es nicht alle Täter zu fassen, mehrere Jugendliche konnten fliehen und sind noch auf freiem Fuß. Der zweite Vorfall ereignete sich ebenfalls an der Playa de Palma, um drei Uhr morgens, also drei Stunden später. Die gleiche Polizeistreife sah, wie sich zwei Jugendliche auf der Straße aufhielten, verschiedene Sachen teilten und einige Gegenstände in einen Container warfen. Aus diesem Grund forderten sie die Unterstützung einer uniformierten Streife an, um die beiden zu identifizieren und die Herkunft der mitgeführten Gegenstände sowie der weggeworfenen Gegenstände zu überprüfen. Die Beamten riefen sofort mehrere Kollegen zum Tatort, um die Jugendlichen zu durchsuchen. Beo den schließlich beschlagnahmten Gegenständen handelte es sich unter anderem um Kreditkarten, Bargeld und einem hochwertigen Mobiltelefon. Die Beamten konnten an dem Diebesgut erkennen, wer der Besitzer war und begaben sich zu dem Hotel des Ausgeraubten. Nachdem sie den Touristen ausfindig gemacht hatten, stellten sie fest, dass dieser mehrere Verletzungen hatte. Der Urlauber erzählte der Polizei, dass er kurz zuvor von zwei Personen angesprochen worden war, die ihm die Umhängetasche entrissen, ihn schlugen und zu Boden warfen. Die fünf mutmaßlichen Täter wurden wegen Ausübung von Raubüberfällen mit Gewalt festgenommen. Es sich um vier Spanier und einen Algerier. Ein Spanier war minderjährig, die vier weiteren befanden sich dem Altern von 18 bis 27 Jahren.