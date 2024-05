Ein 26-jähriger Brite ist nach der Landung auf Mallorca wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe während des Fluges festgenommen worden. Der Zwischenfall, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", habe sich während eines Jet2-Fluges von Manchester nach Palma de Mallorca am Donnerstag ereignet. Tags darauf sei der Brite dem Haftrichter vorgeführt worden, der ihn unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt habe.

Nach Zeitungsinformationen bestieg der 26-Jährige das Flugzeug bereits in einem stark angetrunkenen Zustand. Während des gesamten Fluges habe der Passagier für Unruhe bei Mitreisenden und beim Boardpersonal gesorgt. Zeugenaussagen zufolge ließ sich der Briten nicht davon abbringen, E-Zigaretten zu rauchen. Schließlich soll er zunächst zwei weibliche Passagiere nahe dem Brustbereich begrapscht haben.

Als er der Brite seine Finger auch einer Flugbegleiterin übergriffig genähert und dazu anzügliche Bemerkungen gemacht haben soll, entschied sich der Pilot laut Zeitung, die Sicherheitsbehörden in Palma zu alarmieren. Diese nahmen den Urlauber noch am Flughafen fest. Sollte die mutmaßlich belästigte Flugbegleiterin, die wie der 26-Jährige eine britische Staatsbürgerin ist, auf dem Tatbestand der sexuellen Belästigung bestehen, könnte der Fall in Großbritannien seine Fortsetzung finden.