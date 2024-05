Am Donnerstag haben die Sicherheitsbehörden Mallorcas erneut schwere Geschütze gegen den organisierten Drogenhandel aufgefahren. Im Visier hatten die Beamten von Zoll, Nationalpolizei und Ortspolizei die mutmaßlichen Umtriebe des Familienclans um den Patriarchen "El Pablo". Im Rahmen zahlreicher Hausdurchsuchungen in Palmas Stadtviertel La Soledat, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", seien insgesamt sechs Personen festgenommen worden. Unter ihnen soll auch der Bruder und Stellvertreter von Clanchef "El Pablo", alias "El Benigno" sein. Mit den Razzien erhöhte die Polizei den Druck auf den berüchtigten Gitano-Clan. Erst vor wenigen Monaten waren bei einer polizeilichen Großaktion 29 mutmaßliche Clanmitglieder festgenommen worden.

Nach Zeitungsangaben rückten die Einsatzkräfte am frühen Morgen in dem für Drogenhandel bekannten Viertel an. In mehreren Häusern und Wohnungen seien verschiedene Mengen an Drogen sichergestellt worden, darunter einen Marihuanaplantage. Konkrete Angaben machten die Behörden deshalb nicht, weil der zuständige Richter über die Polizeiaktion eine Informationssperre verhängt hat. Aus ermittlernahen Kreisen will "Ultima Hora" erfahren haben, dass es die Behörden seit geraumer Zeit auf ein offenbar gut organisiertes Netz von Drogenkurieren abgesehen hatten.Mithilfe dieser soll der Clan in Lkw, Paketsendungen und präparierten Autos versteckte Drogen vom Festland nach Mallorca verschifft haben.

Die Ermittler gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass sich die beiden Brüder "El Pablo und "El Benigno" das Stadtviertel La Soledat unter sich aufgeteilt hatten. Auf Pablo Campos Maya alias "El Pablo" warte zudem ein Bußgeldverfahren wegen schwerer Verstöße gegen Bauvorschriften. In der Carrer del Teix waren Polizisten bei einer Razzia vor wenigen Monaten zufällig auf den Stadtpalast von Clanchef "El Pablo" gestoßen: Hinter der Fassade von knapp einem Dutzend Häusern hatte der Patriarch ein luxuriös ausgestattetes Anwesen errichten lassen. "Ultima Hora" zufolge will das Bauamt der Stadt Palma dem Drogenboss schon bald einen Bußgeldbescheid in Höhe von 300.000 Euro zukommen lassen. Ferner müsse "El Pablo" sämtliche nicht genehmigte Bauarbeiten abreißen und den Originalzustand der Häuser wiederherstellen.