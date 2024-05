Beamte der Nationalpolizei haben am Freigag einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, mehrere gewaltsame Raubüberfälle in Hotels in Palma de Mallorca verübt zu haben. Der Mann gab sich dabei als Hotelgast aus. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann von der Kriminalpolizeigruppe der Polizeistation Playa de Palma festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann, der aus Osteuropa stammt, für Raubüberfälle in Hotels in El Arenal sowie in Palmas Zentrum verantwortlich ist.

Nach seiner Festnahme und Verurteilung wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen. Zudem wurde ihm ein Aufenthaltsverbot für die Hotelbetriebe in Palma und Llucmajor sowie ein Aufenthaltsverbot für weitere Ferienorte auf der Insel ausgesprochen. Bei seinen Taten gab sich der Mann zusammen mit einem Komplizen als Hotelgast aus und stahl hochwertige Gegenstände wie Fernseher und Einrichtungsgegenstände aus den Hotels. Dabei richtete er auch hohen Sachschaden an. Der Mann ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestraft. Die Festnahme erfolgte mit Unterstützung der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma, die als Nebenkläger in dem Verfahren auftritt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, weitere Festnahmen sind nicht ausgeschlossen.