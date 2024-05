Immer mehr Radfahrer bringen Autofahrer dieser Tage in der Serra de Tramuntana auf Mallorca in Gefahr. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete am Montag über eine "Invasion" vor allem in dem Gebiet zwischen dem Heiligtum Lluc und dem Ort Pollença am Pass Coll de Femenia am Wochenende, wo es eine Art Rastplatz gibt. Dort verläuft die Gebirgs-Transversale Ma-10.

Über die Radfahrer nehmen die Beschwerden kontinuierlich zu: Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, auf Landstraßen zeitweise einfach die Gegenfahrbahn zu benutzen, was zur Folge hat, dass Autofahrer in sehr gefährliche Situationen kommen können. Auch verlangsamen sie den Verkehrsfluss, wenn sie einfach nebeneinander etwa eine Steigung hochfahren. Besonders im Frühling und im Herbst, wenn die Temperaturen noch nicht so hoch sind, zieht es viele Radtouristen nach Mallorca. Für sie gibt es auf der Insel sogar spezielle Hotels, die Schweizer Firma Huerzeler ist der größte Player in diesem Bereich auf der Insel.