Am vergangenen Sonntag ist ein Tourist aus dem dritten Stock eines Hotels in Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, gestürzt. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor. Der 34-jährige Urlauber wurde im Anschluss in ein Gesundheitszentrum gebracht. In der Privatklinik liegt er seitdem auf der Intensivstation. Der Mann erlitt mehrere Traumata.

Der italienische Staatsangehörige wurde gegen 9 Uhr mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, einem Trauma mit Gesichtsfrakturen, einem Halswirbel-Trauma und einem Thorax-Bauch-Trauma eingeliefert. Wie das Zentrum am Montag mitteilte, waren ein Krankenwagen des Typs "SAMU 061" und Beamte der spanischen Nationalpolizei vor Ort. Balkonstürze sind in der Hochsaison auf Mallorca fast alltäglich. Vor allem junge erlebnisorientierte Exzesstouristen erlauben sich, betrunken aus Fenstern oder von Balkons zu springen. Nicht selten enden solche Sprünge mit dem sofortigen Tod.