Am Samstagabend feierte der bekannte Purobeach Club in Cala Estancia auf Mallorca sein legendäres Season-Opening. Hunderte von Gästen genossen die atemberaubende Atmosphäre in dem Beachclub, der auf einer Halbinsel mit 180-Grad Meerblick liegt. Es wurden Häppchen gereicht, dazu erklangen DJ-Beats. Dabei konnten die Besucher unter anderem exotische Lotuswurzel-Chips, Sushi und Mini-Hamburger mit Lachsfüllung sowie Bier, Wein, Sekt oder wahlweise leckere Cocktails verköstigen, die bei dem Eintrittspreis von 90 Euro mit inbegriffen waren.

Eines der Highlights des Events war eine Show der rund ein Dutzend Künstlerinnen und Künstlern in afrikanischen Kostümen, die eine Tanz-Einlage mit Feuerakrobatik-Elementen am Swimmingpool des Strandclubs zu Bongo-Trommel-Klängen vollführten. Höhepunkt des Abends war eine Show mit Tänzern in afrikanisch-ägyptischem Look, die eine Show am Swimming-Pool des Clubs vollführten. (Foto: Purobeach) Ähnliche Nachrichten Das Juwel des Puro-Beach-Gründers: Das kostet Mallorcas teuerste Luxusfinca pro Nacht Das elegante Publikum, das hier seinen Jamón Serrano (luftgetrockneter spanischer Schinken) mit Champagner, umweht von einer Meeresbrise genossen hat, war international, jedoch waren auch einige Deutsche darunter auszumachen. Das Motto dieses Abends – auch wenn es nicht offiziell ausgesprochen wurde – könnte etwa nach langen und vom Wetter wechselhaften Wochen und Monaten auf der Insel lauten: "Willkommen Du neue, sonnige, strahlende Saison, wir feiern Dich". Der noble Strandclub, der ganz in Weiß gehalten ist und über eine Dachterrasse verfügt, über der man gelegentlich Möwen am blauen Himmel fliegen sieht, wurde 2005 eröffnet. Gründer war der Schwede Mats Wahlström, der seine Puro-Anteile jedoch 2012 verkauft hatte. In einem MM-Interview verriet der Unternehmer, wie er auf die Idee zu dieser außergewöhnlichen Location mit auf der Insel wohl einzigartigem Lifestyle-Ambiente gekommen war: "Ich habe damals diese kleine Halbinsel mit 180 Grad Meerblick gesehen. Sie wurde dann zu unserem Beach-Club in Palma. Dazu wurde ich von einem Aufenthalt kurz zuvor in Ses Salines auf Ibiza inspiriert."