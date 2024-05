Ein Spaziergänger hat im ländlichen Bereich der Ortschaft Estellencs den Leichnam eines 65 Jahre alten Deutschen gefunden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Dienstag hervorgeht, stieß der Ausflügler bereits am Montagmorgen nahe der Landstraße Ma-10 auf den leblosen Körper. Der Spaziergänger habe umgehend die Notrufleitstelle über den Fund informiert. Ersten Ermittlungen zufolge war der Deutsche Resident auf Mallorca und in der Gemeinde Peguera gemeldet.

Nach Angaben der Zeitung übernahm die Kriminalpolizei der Guardia Civil den Fall. Nach den abgeschlossenen Untersuchungen am Fundort des Toten habe der zuständige Richter den Abtransport des Leichnams angeordnet. Äußere Hinweise von möglicher Gewalteinwirkung seien nicht festgestellt worden, was zunächst darauf schließen lasse, dass der Tod ohne Fremdeinwirkung eintrat. Eine Obduktion der Leiche soll in den nächsten Tagen genauere Aufschlüsse über die Todesursache liefern.

Bislang, so die Zeitung, sei nicht bekannt, ob der tote Deutsche von etwaigen Familienangehörigen oder Bekannten als vermisst gemeldet worden war. Der Mann habe seine Ausweispapier bei sich getragen. Die Polizei gab zudem keine Auskunft darüber, wie lange der Deutsche schon tot am Wegesrand gelegen habe.