Die populäre norwegische Online-Boulevard-Zeitung "Dinside" hat der Baleareninsel einen Artikel gewidmet, der die dubiose Überschrift "Warnung an alle Touristen auf Mallorca" trägt. Darüber berichtete die spanische Ausgabe der US-Amerikanischen Online-Mediums "Huffington Post" und kritisierte diese Negativ-Berichterstattung des skandinavischen Blattes.

Die Redakteure von "Dinside" wenden sich in ihrem Artikel folgendermaßen in Form eines Appells an ihre Leserschaft: "Fahren Sie dieses Jahr nach Mallorca und haben Sie vor, ein Auto zu mieten, um die Insel zu erkunden? Dann informieren Sie sich mal ausführlich über die neuen Gesetze, die dort Anfang des Jahres eingeführt wurden."

"Dinside" schreibt ferner, dass sich diejenigen Autofahrer, die sich nicht an diese Regeln halten würden und von der Polizei bei einem Delikt erwischt werden würden, ein Bußgeld von 200 Euro zahlen müssten. Zudem würde es den Journalisten des Magazins zufolge nicht ausreichen, die Blinker des Pkws zu benutzen. "Man muss auch rechtzeitig blinken, da man sonst mit einer Strafe von 80 Euro wegen eines Vergehens rechnen muss", heißt es ferner.

All diese Regeln müssen dem norwegischen Blatt zufolge vor allem bei Manövern wie dem Spurwechsel, dem Abbiegen oder aber dem Verlassen eines Kreisverkehrs respektiert werden.

Diese Vorschriften sind nicht neu, doch wurde – wie Huffington Post Spain mutmaßt – durch Artikel in der spanischen Presse aufgeschreckt. Unter anderem veröffentlichte die balearische Lokalpresse, darunter der "Diario de Mallorca", Anfang des Jahres einen Artikel, in dem an den Gebrauch des Blinkers beim Abbiegen im Straßenverkehr erinnert wurde.