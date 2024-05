Die spanische Nationalpolizei hat in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil bei einer Drogenbekämpfungsaktion einen spektakulären Fund von 649 Kilogramm Kokain im Hafen von Barcelona sichergestellt. Die Drogenpakete wurden bereits am 6. März gefunden, als ein Beamter einen Schiffscontainer öffnete, der zuvor aus Panama gekommen war. Die Polizei hatte erst jetzt über den Drogenfund informiert.

Kurios: Viele der Pakete waren mit Hakenkreuzen samt Reichsadler bedruckt, wie er während der Zeit des Dritten Reiches geläufig war. Ein Sprecher der Polizei erklärte MM am Donnerstag, was es damit auf sich hat: "Es handelt nicht etwa um eine Art Code oder ähnliches. Vielmehr bedrucken die Kriminellen ihre Pakete auch mit anderen Motiven, um die Ware möglicherweise zu verschleiern oder auf eine andere Spur zu locken. Wir haben schon Drogenfunde mit Tabak- und Auto-Marken darauf, Disney-Figuren oder Tierzeichnungen gesehen."

Die Ermittlungen der beiden Polizeikräfte fanden dabei in verschiedenen Phasen statt. Gemeinsam führten sie, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, die Operationen "Fade" und "Tucma" durch, die zur Zerschlagung einer Drogenclique führte. Die kriminelle Bande bediente sich dabei Transportunternehmen, die LKW nutzten, um ihre Lieferungen durchzuführen – jedoch wussten die Fahrer nicht darüber Bescheid, dass sie diese "gefährliche" Ladung an Bord ihrer Fahrzeuge hatten.

Die Beamten nahmen bei der Aktion insgesamt 72 Personen fest, die zwischen Barcelona und Palma unterwegs waren. Darüber hinaus beschlagnahmten sie 1100 Liter Flüssigkeit, der Drogen beigemischt waren, und 485 Kilogramm Obst, das mit Kokain durchmengt war. Hinzu kamen weitere 63 Kilo in Form von Drogenpaketen, sogenannten "Bricks", 90 Kilo Ketamin, 3300 Ecstasy-Pillen und 500 Kilo Substanzen zum Strecken von Drogen sowie 460.000 Euro in bar. Zudem wurden drei Drogenlabore in Barcelona demontiert, wie es in einer Pressemitteilung der Policia Nacional weiter hieß.

Mit diesem Polizei-Coup wurde die größte organisierte Bande, die Kokain auf die Balearen gebracht hat, zerschlagen. Zudem soll es sich um die größte Beschlagnahmung von Rauschmittel auf den Balearen. Die Ermittlungen dazu hatten bereits vor eineinhalb Jahren begonnen.