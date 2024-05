Auf der Landstraße MA-15 hat sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" stieß ein 81 Jahre alter Autofahrer frontal mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeug zusammen. Der 81-Jährige erlag noch am Unfallort seinen erlittenen Verletzungen. Der tragische Zwischenfall ereignete sich im Osten Mallorcas, auf der Landstraße zwischen Manacor und Montuiri auf Kilometer Höhe 27,800. Infolge der Rettungsarbeiten und des anschließenden Abschleppens der Unfallfahrzeuge sperrte die Polizei den Streckenabschnitt zeitweise in Fahrtrichtung Manacor. Dadurch sei es zu langen Staus gekommen, so die Zeitung.

Nach Angaben der Polizei führte ein Orientierungsfehler des 81-Jährigen zu dem verheerenden Unfall: Nach dem Tanken habe der Mann die Tankstelle in entgegengesetzter Fahrtrichtung verlassen. Wenige Meter nach dem Wiedereinfädeln auf die MA-15 krachte mit voller Geschwindigkeit ein weiterer Verkehrsteilnehmer in das Fahrzeug des Seniors. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des 81-Jährigen feststellen können. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, seinen Gesundheitszustand beschrieben die Ärzte als lebensbedrohlich. An den beiden am Unfall beteiligten Autos entstand Totalschaden. Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen in dem Unfall auf.