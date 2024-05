Das Wochenende auf Mallorca steht in den Startlöchern und passenderweise gibt sich Petrus viel Mühe. Erst einmal wird das Wetter am Pfingstwochenende schön und frühsommerlich warm – aber schon bald zieht die nächste Regenfront auf.

Am Freitag ist der Tag erst einmal mit nur wenigen Wolken losgegangen. Laut staatlichem Wetterdienst werden auf Mallorca zwischen 22 und 28 Grad erwartet. Am wärmsten wird es im Norden der Insel in der Ecke Pollença und rund um Sa Pobla. Von Süden her kann ein flotter Wind aufkommen. In Palma de Mallorca werden 24 Grad erwartet, in Llucmajor und Sóller 26 Grad.

Wer in den nächsten Tagen im Meer baden gehen möchten, den erwarten folgende Wassertemperaturen: Aktuell sind es in der Bucht von Palma rund 20,1 Grad und vor Sa Rápita 19,7 Grad. Gemessen worden sind die Werte am Freitagmorgen von der offiziellen Hafenbehörde.

Der Samstag wird der schönere Tag vom Wochenende, auch wenn es minimal kühler wird. In Alcúdia werden 26 Grad erwartet, in Calvià sowie Santanyí sind höchstens 24 Grad möglich. Laut der aktuellen Vorhersagen können die Wolken dann auch dichter ausfallen. Gegen Abend wird es auch wolkiger. Aber auch sonnige Momente wird es am Samstag geben.

Danach zieht langsam aber sicher eine neue Regenfront auf. Diese macht sich schon am Pfingstsonntag mit einem deutlich bedeckteren Himmel bemerkbar. Am Abend sollen dann schon die ersten Schauer aufziehen. Insgesamt bleiben die Temperaturen tagsüber aber mild und steigen auf 26 Grad. Auch die Aussichten zum Start in die neue Woche sehen eher mau aus: Schauer und Gewitter sollen erst einmal bis einschließlich Dienstag auf der Insel herunterkommen.