Die Kriminalpolizei der Guardia Civil von Mallorca hat den Betreiber einer Bar wegen der Vergewaltigung einer 19-jährigen Touristin verhaftet. Vor dem Angriff soll der Beschuldigte seinem Opfer mehrere alkoholische Getränke verabreicht haben. Zwei Freunde des Mannes waren Zeugen des Überfalls und hatten nichts dagegen unternommen. Deswegen werden sie nun von den Ermittlern gesucht.

Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Vorfall am Freitag nach vier Uhr morgens in s’Illot bei Sant Llorenç im Osten der Insel. Die Touristin mit englischer Herkunft soll dort eine Bar besucht haben. In dieser traf sie den Manager des Etablissements, der sie zu mehreren alkoholischen Getränken einlud. Der Mann brachte die sehr betrunkene Frau in einen Lagerraum. Dabei soll er von zwei Freunden begleitet worden sein. An Ort und Stelle schlugen die drei mutmaßlichen Täter der Britin vor, Geschlechtsverkehr zu haben.

Dies soll die Frau abgelehnt haben. Ihr gelang es, mit einem Stoß eine Tür des Lagerraumes zu öffnen und auf die Straße zu flüchten. Nach Angaben der Touristin sei sie von dem männlichen Trio verfolgt worden. Die Beschuldigten sollen die Engländerin zu einem abgelegenen Teil der Straße gebracht haben und es wird vermutet, dass der Bar-Betreiber im Folgenden die Frau vergewaltigte. Diese berichtet, dass die beiden Freunde des Mannes nicht direkt an dem Übergriff beteiligt waren, dass sie aber den gesamten Vorgang beobachtet hatten und nichts unternahmen, um die Tat zu verhindern.

Die Kriminalpolizei der Guardia Civil übernahm die Ermittlungen. Stunden später konnten die Beamten den Hauptverdächtigen ausfindig machen und ihn verhaften. Dabei handelt es sich um einen Spanier. Seine beiden Freunde könnten als Mittäter angeklagt werden. Ihre Identifizierung steht noch aus. Der Festgenommene streitet nach Angaben der Justizbehörden kategorisch ab, sich der ausländischen Frau aufgedrängt zu haben.