Vor der Südküste von Mallorca ist am späten Samstagnachmittag ein Mann ertrunken. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Sonntag beobachteten Zeugen, wie ein etwa 30-Jähriger vor der Steilküste nahe der Wohnsiedlung Maioris in Not geriet und alarmierten die Helfer.

Die rückten unter anderem mit einem Helikopter des Seenotrettungsdienstes Salvamento Marítimo an. Eine italienische Urlauberin versuchte vergebens, den von ihr an Land gezogenen Körper wiederzubeleben. Es handelte sich um einen spanischen Staatsangehörigen. Der Hubschrauber transportierte die Leiche schließlich weg von den Felsen. An der Gegend um Maioris, Puig de Ros und Badia Gran gibt es keine Strände. Von einigen Stellen unterhalb der auffallend zerklüfteten Steilküste aus ist es möglich, ins Meer zu steigen und dort zu baden. Es befinden sich dort auch natürliche Felsenpools. Der Beachclub Mhares zieht nicht wenige Residenten und Touristen an.