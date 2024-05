Drei Insassen eines Bootes sind am Sonntag unweit vom Yacht Hafen S'Estanyol im Süden von Mallorca in Seenot geraten und mussten mit schweren Unterkühlungen in das Insel-Krankenhaus Son Espases gebracht werden.

Das Gefährt der Männer – allesamt Mallorquiner – war bei hohem Seegang laut einer Meldung der MM-Schwestrzeitung "Ultima Hora" wegen eines Motorschadens manövrierunfähig geworden und auf die Felsen gefahren. Dann sank das Boot, die drei Männer fielen ins Meer und mussten dort mehrere Stunden ausharren. Beamte der Guardia Civil und der Lokalpolizei von Llucmajor durckämmten die Gegend, nachdem eine Zeugin, die mit ihrem Hund am Ufer unterwegs war, sie verständigt hatte. Schlussendlich fanden sie die Personen in schlechtem Zustand vor.