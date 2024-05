Ein 20-jähriger deutscher Tourist ist am Montagmorgen vom Balkon eines Hotels an der Playa de Palma auf Mallorca gestürzt und gestorben. Zu dem Vorfall kam es laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 8.15 Uhr in der Straße Guillem Cirerol. Freunde des Opfers hatten sich zur Rezeption begeben, um das tragische Ereignis dort zu melden.

Warum der junge Mann aus dem Hotel stürzte, ist noch unklar. Schnell herbeigeeilte Helfer der Lokalpolizei konnten nichts mehr für ihn tun. Die Freunde des 20-Jährigen wussten nach eigenen angaben seit Sonntagabend nichts von ihm. Ähnliche Nachrichten Balconing: Touristen müssen 180.000 Euro Strafe zahlen Es handelte bereits um den zweiten tödlichen Balkonsturz der Hochsaison. Am 7. Mai war ebenfalls en Deutscher in Arenal zwölf Meter tief gestürzt und ums Leben gekommen. Minuten vor dem Vorfall war er betrunken, ohne Hose und ohne Schuhe in seinem Hotel aufgetaucht. Auf der Insel kommt es seit Jahren immer wieder vor, dass Exzesstouristen vom Balkon fallen und sich schwer verletzen oder beim sogenannten "Balconing" tödlich verunglücken. Bei dem gefährlichen Vorhaben, bei dem die Urlauber von Balkon zu Balkon klettern, sind sie meist stark alkoholisiert oder stehen manchmal sogar unter Drogen.