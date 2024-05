Zwei Diebe haben jüngst am helllichten Tag am Consolat de Mar, dem Regierungssitz der Balearen in Palma de Mallorca, zwei Elektrofahrräder von ihrer Befestigung mit dicken Ketten an einem Laternenpfahl gerissen. In Anwesenheit anderer Fußgänger und an der stark befahrenen Avenida de Gabriel Roca, also an Palmas Hafen, konnten sie ihre Tat verrichten. Eine Person afrikanischer Herkunft sprang beherzt ein und riss einen der Kriminellen vom Rad.

Mit einer Eisenstange gelang es schließlich den Straßenräubern, die Ketten, mit denen die Fahrräder gesichert waren, zu durchbrechen. Einer der Männer zog dabei kräftig am Lenker des zweiten Rades. Als die Diebe nach kurzer Zeit – immer noch ungehindert – erfolgreich ihre Beute losgemacht hatten, fuhr der erste Täter unaufgehalten davon. Gerade als sich der zweite entfernen wollte, wurde er von dem jungen Afrikaner gestoppt. Der Mann stieß den Kriminellen vom Rad und lieferte sich eine verbale Auseinandersetzung, während er das Fahrrad weiterhin festhielt und nicht mehr losließ. Mittlerweile hatten sich einige Zuschauer versammelt, die zwar die Polizei riefen und die Szene per Handy aufnahmen, aber nicht einschritten. Der mutmaßliche Ganove verließ daraufhin zügig den Tatort.