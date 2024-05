Eine wilde Verfolgungsjagd hat Lokalpolizisten am frühen Sonntagmorgen in Palma de Mallorca in Atem gehalten. Sie nahm ihren Anfang, als eine Patrouille gegen 5 Uhr einen blauen Renault Megane erspähte, der von der Plaza de las Columnas gekommen und auf der Ausfallstraße Avenida Manacor auf der falschen Spur unterwegs war.

Als die Ordnungshüter das Fahrzeug anhielten, gab der am Steuer sitzende Mann einfach Gas und überfuhr hemmungslos zahlreiche rote Ampeln. Am Ende raste der Fahrer mit großer Wucht gegen ein abgestelltes Auto. In dem Pkw befanden sich drei Personen, ein Algerier, ein Marokkaner und eine Spanierin. Das Auto war nicht versichert und der Fahrer führte keinen Ausweis mit. Im Kofferraum wurden Teile einer Pistole und Pfefferspray gefunden. Der Fahrer wurde zum Hauptquartier der spanischen Nationalpolizei geschafft. Die zwei anderen Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt.