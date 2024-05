Der Sommer auf Mallorca lässt sich noch ein wenig Zeit. Stattdessen präsentiert sich der Mai bisher sehr wechselhaft und genauso geht es auch zum Start in die neue Woche weiter. Für die kommenden Tage ist vom staatlichen Wetterdienst vor Starkregen und Gewittern gewarnt worden.

Für Montag ist eine Wetterwarnung der Stufe Gelb herausgegeben worden, die den Norden und Osten Mallorcas sowie die Inselmitte betrifft. Unwetter mit Blitz und Donner sowie ausgiebige Niederschläge werden in der Zeit von 14 bis 18 Uhr erwartet. Dazu bleibt der Himmel bis in den Nachmittag bedeckt. Zum Abend hin wird es vielerorts aber wieder freundlicher mit mehr Sonnenschein. Dazu sollen die Werte in Palma de Mallorca auf bis 24 Grad, auf 23 Grad in Andratx sowie 26 Grad in Campos steigen.

Am Dienstag sollen sich die Schauer fortsetzen. Auch dann gilt, zwischen 13 und 17 Uhr, wieder eine Wetterwarnung der Stufe Gelb. Dieses Mal allerdings nur für den Norden und Nordosten Mallorcas. Um 24 Grad sollen es dann im Norden der Insel sowie in Santanyí werden, 26 Grad sind in Llucmajor angesagt. Auch am Dienstag soll der Himmel bis in den Nachmittag wolkig bleiben, zum Abend klart es aber auf.

Laut aktueller Vorhersagen des Wetterdienstes können sich die Schauer noch bis in den Mittwoch ziehen. Es bleibt wechselhaft, mit ein wenig Sonne, vielen Wolken und Schauern sowie Gewittern. Erst ab Donnerstag soll sich die Wetterlage langsam stabilisieren, dann ist ein Sonne-Wolken-Mix mit 23 bis 26 Grad vorhergesagt.