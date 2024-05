Bei einer Veranstaltung am Freitagabend im Nobel-Restaurant Bahía Mediterráneo in Palma de Mallorca ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Des berichteten Zeugen, die vor Ort waren, MM in einem Telefonat am Montagmittag. Bei dem Event war unter anderem ein deutscher Casino-Spiel-Motto-Betreiber involviert, der nach eigenen Angaben legal diese Art von Veranstaltungen anbietet, bei denen kein Geld zum Einsatz kommt.

Ein Gast des "High-Class-Events", die auf der Insel wohnhafte Residentin und frühere Schweizer TV-Moderatorin Simona Luxxxus, sagte MM: "Die Polizei hat diesen Event gecrasht. Ich selbst konnte gerade noch am Eingang von den Gastgebern gewarnt werden und flüchten, bevor die Polizei mich als Teilnehmerin der Veranstaltung registrieren konnte." Die Privatière Luxxxus, die mit bürgerlichem Namen Simona Sigmund heißt und auf der Insel für ihre Charity-Partys bekannt ist, sagte ferner: "Die Ordnungshüter haben Spieltische abgebaut und die Veranstaltung komplett abgeblasen." Es ist davon auszugehen, dass die spanische Polizei einer falschen Spur nachging: Wahrscheinlich gingen die Beamten fälschlicherweise davon aus, dass es sich um ein "echtes Glücksspiel" handelte, bei dem um Geld gespielt wird. Die Ordnungshüter demontierten die Spieltische bei des Casino-Motto-Events und registrierten alle Teilnehmer. (Foto: anonym) Hinter den Casino-Motto-Partys, bei denen kein Bargeld zum Einsatz kommt und es den Veranstaltern zufolge ausschließlich um Nervenkitzel und Spaß geht, steckt ein deutsches Ehepaar, das MM gegenüber erklärte: "Wir möchten uns erst einmal nicht zu den Vorfällen äußern und zunächst mit unserem Anwalt sprechen. Wegen des Vorfalls ist derzeit unsere Existenz bedroht." Die Spanische Nationalpolizei antwortete bislang nicht auf MM-Nachfrage.