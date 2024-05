Ein Richter der zweiten Strafkammer von Manacor hat die Inhaftierung eines Bar-Betreibers in S'Illot (Sant Llorenç) wegen der Vergewaltigung einer 19-Jährigen angeordnet. Er schickte ebenfalls zwei Angestellte des Etablissements ins Gefängnis, die an dem gemeinsamen sexuellen Übergriff beteiligt gewesen sein sollen. Bei dem Opfer handelt es sich um eine englische Touristin.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag, 17. Mai, gegen vier Uhr morgens. Die 19-jährige Britin war mit einer Freundin in S'Illot bei Sant Llorenç unterwegs gewesen und dort in eine Bar gegangen. Dort lernte sie einen der Angestellten des Etablissements kennen, der sie zu mehreren alkoholischen Getränken einlud. Anschließend brachte der Manager der Bar die junge Frau in einen Lagerraum, wo der Mann sie vergewaltigte.

In der Folge verging sich auch einer der Kellner an dem Opfer, während der Chef des Lokals den Vorgang mit seinem Mobiltelefon filmte. Ein dritter Angestellter führte seine Finger in den Genitalbereich der Touristin ein. Ihrer Freundin, die nach der 19-Jährigen suchte, gelang es, sie aus dem Lagerraum zu befreien und die beiden Frauen flohen aus der Bar.

Die Engländerin erstattete nach der Vergewaltigung Anzeige bei der Guardia Civil, woraufhin der Betreiber der Bar festgenommen wurde. Die beiden Angestellten des Lokals erschienen freiwillig vor Gericht. Sie stammen aus Argentinien und Kolumbien.