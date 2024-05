Im Urlauberort Cala Rajada im Nordosten von Mallorca haben sich jüngst betrunkene deutsche Exzesstouristen zum Erstaunen von Passanten von Balkon zu Balkon gehangelt. Ein entsprechendes Video vom vergangenen Donnerstag veröffentlichte am Dienstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Damit befindet sich Cala Rajada inzwischen auf Augenhöhe mit Exzess-Hochburgen wie Magaluf und der Playa de Palma.

Zu dem Vorfall kam es in einem Hotel in der Agulla-Straße zwischen dem Ortskern und dem gleichnamigen Strand. Der Deutsche, der sich entblößte, wurde von Landsleuten lautstark angefeuert. Anwohnern zufolge handelte es sich bei dem merkwürdigen Vorkommnis nicht um einen Einzelfall. Schon zuvor hätten sich unzivilisierte Personen so in Cala Rajada verhalten.

Zuletzt war ein 21-jähriger Deutscher an der Playa de Palma von einem Hotelbalkon in den Tod gestürzt. Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zum Montag in der Amilcar-Straße. Freunde des Opfers begaben sich am Morgen zur Rezeption, um das tragische Ereignis dort zu melden.

Neuesten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Mann gegen 3 Uhr nachts auf das Geländer des im dritten Stock befindlichen Balkons gesetzt und dann irgendwann im betrunkenen Zustand den Halt verloren. Die Freunde des 20-Jährigen wussten nach eigenen Angaben seit Sonntagabend nichts von ihm.