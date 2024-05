Um die berufliche Zukunft von Mallorcas Tennisass Rafa Nadal braucht man sich keine Sorgen zu machen. Zum einen, weil der Spanier in zwei Jahrzehnten an der Weltspitze eine ansehnliche Summe an Preisgeldern zusammenschaufeln konnte. Zum anderen, weil nach dem bevorstehenden Ende seiner einzigartigen Karriere offenbar schon ein neuer Job auf ihn wartet: Model für Luxusmarken. Für die Sommerkampagne des Edellabels Luis Vuitton habe sich der 37-Jährige aus Manacor unter der Anleitung der Starfotografin Annie Leibovitz auf die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten begeben, meldete am Dienstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die PR-Strategen von Luis Vuitton stellten Nadal einen nicht ganz Unbekannten an die Seite: Roger Federer. Den Mallorquiner und den Schweizer verbindet seit Jahren trotz Konkurrenzdenkens eine enge Freundschaft. Die zwei Männer, längst lebende Legenden des weißen Sports, verkörpern in der Wahrnehmung des Luxuslabels Werte, die für den beruflichen wie bildhaften Aufstieg – siehe die Gipfel-Metapher – unentbehrlich sind: Solidarität, Freundschaft, Opferbereitschaft und Überwindung. Dazu kommt, vielleicht nicht ganz zufällig, dass sich die beiden auf dem Tennisplatz erstmals vor genau zwanzig Jahren gegenüberstanden, bei den Masters 1000 in Miami.

Den Franzosen war es in der Vergangenheit gelungen, für ihre Werbekampagnen selbst Stars vor die Kamera zu holen, die sich privat eher aus dem Weg gehen würden: Vor wenigen Jahren, so die Zeitung, nahmen an einem Schachbrett die Fußballidole Leo Messi und Cristiano Ronaldo Platz. Deren Verhältnis wird laut Brancheninsidern bestenfalls als distanziert eingestuft. Schon damals drückte Annie Leibovitz auf den Auslöser der Kameras.

Abgesehen von seinem Abstecher in die italienischen Alpen bereitet sich Nadal derzeit auf seine letzte Teilnahme an dem Pariser Turnier Roland Garros vor. Bereits vor Monaten gab der 22-fache Grand-Slam-Gewinner bekannt, dass dies das letzte Jahr seiner Karriere sein werde. Zuletzt plagten den 37-Jährigen verschiedene Verletzungen. Aufgrund einer schweren Hüftverletzung konnte Nadal mehr als ein Jahr nicht am Tenniszirkus teilnehmen.