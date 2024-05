Ein heftiger Hagelschauer hat am Dienstag den Ferienort Cala Rajada im Nordosten von Mallorca heimgesucht. Körner so groß wie Ein-Euro-Münzen wurden dort Augenzeugen zufolge registriert. Entsprechende Videos wurden auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht.

In der Gegend und im Meer galt den ganzen Tag anders als in anderen Teilen der Insel die Warnstufe Gelb. Auch in Alcúdia wurde heftiger Niederschlag registriert, der allerdings in Form von Regen fiel.

Die Regenmengen in anderen Orten verteilten sich wie folgt: Colònia de Sant Pere (12,6 Liter pro Quadratmeter), Son Servera 7 Liter, Sa Pobla 4,8, Muro 4,6, Port de Pollença 2,2 und Binissalem 2 Liter pro Quadratmeter. Am wärmsten war es mit 26,3 Grad in der Deutschen-Hochburg Llucmajor, am kühlsten in der Serra d'Alfàbia mit 17,2 Grad.

Regenneigung gibt es der Wettervorhersage zufolge nur noch am Donnerstag mit einem Niederschlagsrisiko von 65 Prozent. Danach setzt sich stabiles sonniges Wetter mit steigenden Temperaturen durch, am Wochenende werden 27 Grad erwartet, am Montag sogar 29 Grad. Der Wind weht dabei eher schwach als böig.