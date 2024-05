Die Anwohner des Paseo Marítimo in Palma de Mallorca erringen kleine Siege in ihren Bemühungen gegen den Lärm und die Belästigungen durch die Betriebe in der Gegend: Jüngst schloß der Nachtlub "Bollywood 21" seine Pforten. Zuvor hatte die Eigentümergemeinschaft des Grundstücks, auf dem sich das Etablissement befand, eine Beschwerde eingereicht. Diese bezog sich auf Lärmbelästigung und andere unzulässige Belästigungen. Nun ist eine Eisdiele an die Stelle der Diskothek getreten. Das neue Geschäft wird von den Nachbarn in einem besseren Licht gesehen.

Des Weiteren hat das Hamburger-Restaurant "The 50's Diner" die Ausgabe warmer Mahlzeiten eingestellt. Dem voraus ging eine Klage der Nachbarn des Wohnblocks wegen der Rauchabsaugung des Lokals. Diese zeigte entgegen der Vorschriften auf die Straße. Ein Richter untersagte im Folgenden den Betrieb der Küche. Obwohl das Restaurant noch geöffnet ist, hängt in seinem Geschäftsfenster ein Schild, das über einen Umzug der Gaststätte informiert. Ähnliche Nachrichten Nachtschwärmer vs. Anwohner: Der bürgerliche Widerstand formiert sich Mehr ähnliche Nachrichten Die Nachbarschaftsorganisation "Associació de Veïns del Passeig Marítim" setzt sich auch für eine Kampagne ein, die darauf abzielt, dass die Geschäfte abends nach ihrer Schließung das Straßenmobiliar entfernen. Vor zwei Tagen teilte der Verband in den sozialen Netzwerken eine "grüne Liste" mit Betrieben, die mit gutem Beispiel vorangehen und Tische und Stühle von ihren Terrassen abbauen und entfernen. Obwohl sie in der Veröffentlichung einräumten, dass "wir vielleicht einige vergessen haben", waren die Nachbarn dankbar für "diejenigen, die uns helfen". In Bezug auf einen nötigen Sinneswandel von Seiten der Restaurants und ihre Aktivitäten zugunsten eines guten Zusammenlebens mit den Anwohnern ist der Vorsitzende der Nachbarschaftsorganisation, Antonio Ruíz, ein bisschen optimistisch: “Das Thema bewegt sich ein wenig und ich denke, das ist positiv", sagt er. "Einige Lokale werden sensibilisiert, die Nachbarn haben das im Griff und diejenigen, die sich nicht daran halten, ziehen weg", fügt er hinzu.