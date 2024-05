Der Gebäudeeinsturz vom Donnerstag auf Mallorca erinnert an das letzte große Ereignis dieser Art auf der Insel, das fast fünfzehn Jahre zurückliegt. Es war um Mitternacht zwischen Sonntag, dem 25. und Montag, dem 26. Oktober 2009. Ein vierstöckiges Gebäude an der Ecke der Calle Alós und Rodríguez Arias in Palma, neben der Plaza Serralta, stürzte plötzlich ein.

Um 23:20 Uhr schlug der örtliche Polizeifunk Alarm. Ein Nachbar in der Calle Alós hatte angerufen und mitgeteilt, dass ein sechsstöckiges Gebäude eingestürzt sei. In Wirklichkeit waren es drei Stockwerke plus das Erdgeschoss, aber es stimmte, was gemeldet wurde: Ein großer Teil des Gebäudes war plötzlich zusammengefallen. Der laute Knall alarmierte die Nachbarn aus größerer Distanz, sie gingen nervös auf die Straße.

In den ersten Minuten herrschte große Verwirrung: Die Feuerwehrfahrzeuge kamen nicht durch die engen Straßen rund um die Calle Industria. Die örtliche Polizei riegelte das Gebiet ab und musste eine Sicherheitszone einrichten, da sich zahlreiche Schaulustige in gefährlicher Nähe zu der Gebäuderuine aufhielten.

Trotz der Tragödie gab es auch Raum für Solidarität. Zahlreiche Nachbarn kamen, um die Trümmer wegzuräumen und bei der Suche nach den Vermissten zu helfen. "Es ist ein bewohntes Gebäude, ich bin sicher, dass sich viele Menschen unter den Trümmern befinden", sagte einer. Die ersten Minuten waren von Angst geprägt. Auf den Straßen riefen die Menschen voller Trauer: "Wir hätten auch dran sein können".

"Alle verfügbaren Kräfte müssen sich an der manuellen Räumung der Siedlung beteiligen, während wir auf das Eintreffen des Baggers warten", rief ein Polizeibeamter über Funk und bat um Verstärkung. Eine Stunde nach dem Einsturz wurde der leblose Körper einer Frau in den Überresten eines Teils der Mauern entdeckt. Später tauchten drei Überlebende auf: Zwei waren wie durch ein Wunder leicht und einer schwerer verletzt. Die Verletzten wurden nach Son Llàtzer und Son Dureta evakuiert. Eine der Prioritäten in diesen ersten Momenten war es, mit den Geretteten zu sprechen, sie dazu zu bringen, zu erzählen, was passiert war, und vor allem zu erklären, wie viele Menschen sich in dieser Nacht in den vier Stockwerken der Straße Alós aufhielten.

Um 2.15 Uhr versuchte ein großer Bagger erneut, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen, diesmal von der Straße Industria aus, aber es war unmöglich.

"Die Arbeit der Trümmerbeseitigung mit dem Bagger ist sehr komplex, weil sie sehr langsam erfolgen muss. Wenn unter den Trümmern noch jemand lebt, müssen wir sehr langsam vorgehen. Aber die Zeit ist gegen uns", sagte ein Feuerwehrmann. Die Trümmerbeseitigung dauerte die ganze Nacht, und es wurden sogar ausgebildete Hunde eingesetzt. Von Zeit zu Zeit riefen die Einsatzleiter die Anwesenden zur Ruhe auf, um zu prüfen, ob unter den Trümmern noch Hilferufe zu hören waren.

Die technischen Untersuchungen ergaben schließlich, dass die Bodenplatte des Gebäudes eingestürzt war. Der Fall veranlasste den Stadtrat von Palma, eine Kommission zur Verbesserung der Präventionsmechanismen für den ordnungsgemäßen Erhalt und die Instandhaltung von Gebäuden einzurichten und eine Risikokarte der Stadt zu erstellen.

Weitere Einstürze in Palma

10.01.2001 - Beim Einsturz des alten Tivoli-Hotels kommen zwei Arbeiter ums Leben und zwei weitere werden schwer verletzt, als sie an den Umbauarbeiten des Gebäudes beteiligt waren.

12.09.2006 - Eine 83-jährige Frau aus Alaró stirbt, als ein Teil ihres Hauses aufgrund starker Regenfälle zusammenbricht.

08.10.2007 - Ein 79-jähriger Deutscher stirbt und drei weitere deutsche Staatsangehörige werden verletzt, als die Balustrade eines Chalets in Cala Santanyí aufgrund von Übergewicht zusammenbricht und sie aus zwei Metern Höhe fallen.

16.12.2008 - Beim Einsturz eines dreistöckigen Hotels in Cala Rajada, das wegen starker Regenfälle ohne Genehmigung renoviert wurde, sterben vier Arbeiter und vier weitere werden verletzt.

01.12.2009 - Ein Mann stirbt und ein weiterer wird verletzt, als auf der Baustelle, auf der sie arbeiteten, in der Calle Congre de Cala Llamp in Andratx, Palma, eine Wand auf sie fällt.

21.09.2015 - Zwei Arbeiter werden getötet und zwei weitere verletzt, als ein Teil eines Gesimses auf ein im Bau befindliches Gebäude in Palma stürzt.