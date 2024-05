Es sind tragische Nachrichten, die die Menschen auf und außerhalb Mallorca erreicht haben: Der Einsturz des Gebäudes des Medusa Beach-Clubs am Donnerstagabend. Aber um was für ein Lokal hat es sich da überhaupt gehandelt? MM klärt auf.

In der vor allem bei Holländern beliebten Gegend auf der Höhe zwischen den Strandbars Balneario eins und zwei in der Cartago Straße, war der Club aufgrund seiner Lage in der Regel gut besucht. Strohsonnenschirme sowie eine mit getrockneten Palmenblättern bestückte Markise sorgten für karibische Atmosphäre. Berühmt war die Bar für die legendäre Rooftop-Terrasse mit Glasfront, auf deren Korbstühlen oder Sofas viele Urlauber den schönen Blick auf das Meer – besonders bei Sonnenuntergang – genossen. Auch deutsche Prominente nahmen dort den ein oder anderen Cocktail zu sich. Auf vielen Kanälen der Social Media sind von Besuchern aufgenommenen Bilder zu sehen.

Bilder wie diese sind auf den Social Media Kanälen zu finden

Eben diese Terrasse im ersten Stock stürzte am Donnerstagabend 20.20 Uhr ein und begrub den übrigen Teil des Gebäudes mitsamt Besuchern und Angestellten unter sich. Es wird vermutet, dass das Rooftop aufgrund zu vieler Gäste überfüllt war und der Last nicht standhalten konnte.

Abgesehen von Cocktails, gab es im Club mexikanische Küche (Tacos, Burritos, Nachos und ähnliche Speisen). Auch Shisha-Pfeifen befanden sich im Angebot. Bis 2021 befand sich in dem Gebäude das italienische Restaurant “Mamma Mía”.