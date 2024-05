Eines der Todesopfer des Restaurant-Einsturzes auf Mallorca ist eine Frau aus dem Saarland. Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Saarbrücken bestätigte am Wochenende Berichte deutscher Medien. Die 31-Jährige aus Marpingen im Landkreis St. Wendel sei bei dem Unglück am Donnerstagabend ums Leben gekommen, sagte der Sprecher. Die Frau sei Mutter zweier Kinder.

Die beiden Kinder waren nicht mitgereist, aber ihr Ehemann. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung erlitt er bei dem Einsturz Kopfverletzungen, die nach Angaben seiner Mutter aber nicht lebensbedrohlich sind. Er sollte in ein Krankenhaus in Deutschland gebracht werden. Der Mann und seine verstorbene Frau waren beide Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr und gerade noch bei dem Hochwasser im Saarland im Einsatz. Die Mutter des Mannes sagte der Zeitung: "Wir wissen nicht, wie uns geschieht. Wir sind völlig fertig." Die beiden zwei und sechs Jahre alten Kinder hätten "keine Ahnung, was los ist". Auch ein mitgereister Freund des Paars wurde dem Bericht zufolge schwer verletzt. Die spanische Polizei hatte das Alter der Frau zunächst mit 30 angegeben. Der "Medusa Beach Club" an der bei Touristen beliebten Playa de Palma auf der spanischen Mittelmeerinsel war am Donnerstagabend plötzlich eingestürzt. Der erste Stock sei dabei bis zum Keller eingebrochen, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Nach Angaben der Behörden gab es bei dem Unglück drei weitere Todesopfer: eine 20 Jahre alte Deutsche, eine 23-jährige Spanierin und ein 44-jähriger Senegalese. Über die zweite Deutsche ist noch nichts bekannt geworden.