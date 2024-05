Wer glaubt, dass die Zeit der dunklen Wolken und Regenfälle auf Mallorca angesichts der immer wärmeren Temperaturen vorbei ist, der irrt. Am Ende der laufenden Woche bewegt sich ein neues Tiefdruckgebiet auf die Insel zu, die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 70 Prozent. Die Werte sinken aber nicht, weiterhin sind dann 27 bis 28 Grad drin.

Der Montag war heiter bis wolkig, die 30-Grad-Marke wurde örtlich gerissen. Ein paar Tropfen Regen gingen mitunter nieder. Der Dienstag, Mittwoch und der Donnerstag werden der Vorhersage des Wetteramtes Aemet zufolge trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei zeitweise stärkeren Böen bei 27 bis 28 Grad.

Am Sonntag hatte sich das Strandwetter auf der Insel von Windböen abgesehen perfekt gestaltet: Die 30-Grad-Marke wurde zwar fast erreicht, aber nicht gerissen. Spitzenreiter war das Dorf Sineu mit 29,4 Grad, auf Platz 2 folgen Binissalem und der Deutschen-Hotspot Llucmajor mit 29,2 Grad, auf Rang 3 ist es Porreres mit 29 Grad vor Colònia de Sant Pere mit 28,9 Grad.

Die Meerwassertemperatur liegt an einigen Stellen der Insel bereits leicht über 20 Grad. Wer beispielsweise an der Playa de Muro hereingeht, begibt sich einstweilen nicht wie im August in eine Badewanne, sondern kommt rundum erfrischt wieder heraus. Auch an der Playa de Palma und der Cala Major ereilt einen kein Kälteschock mehr, wenn man hineingeht.