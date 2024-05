Die Gewässer an der Nordküste von Mallorca haben sich in der jüngsten Vergangenheit immer mehr zu einem Ort der Überraschungen entwickelt. Vor wenigen Tagen erst wurde in der Gegend von Port de Soller eine große, schwimmende Schlange der Art "Natrix maura" gesehen. Am vergangenen Wochenende dann trauten ein Hobbyfischer und seine Kollegen nicht unweit davon ihren Augen nicht: Am Angelhaken des Sportfischers hatte sich ein meterlanger Rochen verfangen.

🎣 Una rajada de prop de cinc metres de llarg s'enganxa a la canya d'un pescador aficionat a Sóller.



🪝 Tot i l'ensurt inicial, va aconseguir desenganxar-la.



📱 Pep Toni Vicens



🛟 Una història que podria formar part de #GentdelaMarIB3 pic.twitter.com/dsuYsqONaR — IB3 Notícies (@IB3noticies) May 27, 2024 Anscheinend nutzte der Knorpelfisch, der bis zu fünf Meter groß werden kann, wie die Kollegen der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichteten, ebenfalls das gute, sonnige Wetter, um in der Unterwasserwelt auf Futtersuche zu gehen. Die Fischer nahmen ein Handyvideo von ihrer spektakulären Begegnung mit dem Tier auf, das der spanische TV-Sender IB3 auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichte. Ähnliche Nachrichten Große Schlange schwimmt durch Mallorca-Bucht und schreckt Kanufahrer auf Mehr ähnliche Nachrichten Schlussendlich konnte sich das Meerestier aus der Angelschnur befreien und seine Reise in Freiheit fortsetzen. Dem Hobbyfischer und seinen Kollegen bleiben außer dem Video wohl Erinnerungen, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Rochen gehören zur Gruppe der Knorpelfische und sind eng mit den Haien verwandt. Es gibt über 500 verschiedene Arten, wobei die Manta-Rochen, der Elektrische Rochen oder der Stachelrochen die bekanntesten sind.