An der Playa de Palma auf Mallorca ist am Montagnachmittag eine Aufstiegsfeier aus dem Ruder gelaufen. Mehr als 50 deutsche Urlauber sind dabei mit einem Türsteher derart aneinandergeraten, dass die Polizei anrücken musste. Die Beamten setzten Gummigeschosse und Schreckschusspistolen ein, um die Gruppe aufzulösen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der sogenannten Schinkenstraße an der Feiermeile Ballermann.

Fans des Fußballvereins Alemannia Aachen feierten vor dem Kult-Lokal Bamboleo den Aufstieg der Mannschaft von der Regionalliga West in die dritte Liga. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sollen die Fußballfans vor und in der der Bar randaliert haben. Sie sollen das Inventar beschädigt haben und seien dann auf einen Türsteher losgegangen. Daraufhin alarmierten Angestellte der Bar die Nationalpolizei. Um die Gruppe von mehr als 50 Ultras aufzulösen, setze diese Schreckschusspistolen und Gummigeschosse ein. Ob es bei dem Vorfall Verletzte gab, ist nicht bekannt. Weil es fast zeitgleich zu einer Massenschlägerei in Palma kam, mussten die Beamten abrücken. Im Problemviertel Son Gotleu waren rund 200 Menschen auf offener Straße aufeinander losgegangen.