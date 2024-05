Die Guardia Civil hat auf Mallorca gegen einen Autofahrer ermittelt, der auf der Autobahn Ma-19 vor dem Flughafen von Palma nach einem Streit einen anderen Autofahrer mit seinem Fahrzeug gerammt hatte. Dem Mann werden rücksichtsloses Fahren und Sachbeschädigung vorgeworfen. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Guardia Civil und der Generaldirektion für Verkehr von diesem Dienstag hervor.

Die Vorfälle ereigneten sich am 19. April. Der Beschuldigte war im Industriegebiet "Son Oms" neben dem Flughafen von Palma mit dem Geschädigten in Streit geraten. Der Aggressor verfolgte den anderen Autofahrer bis zur anliegenden Autobahn Ma-19. Dort fuhr der Mann mehrere rücksichtslose Manöver, um dem Verfolgten den Weg zu versperren. Das geht aus Videos hervor, die die Generaldirektion für Verkehr und der Geschädigte selbst zur Verfügung stellten.

Das verfolgte Fahrzeug war gezwungen gewesen, an einer der Autobahnanschlüsse anzuhalten und rückwärtszufahren, um dem aggressiven Fahrer zu entkommen. In diesem Moment fuhr dieser ebenfalls rückwärts, wodurch er absichtlich eine Kollision provozierte. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden.

Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Guarda Civil, die in der Folge ihre Untersuchung einleitete. Anhand der erwähnten Aufnahmen konnte der Aggressor identifiziert und ausfindig gemacht werden.