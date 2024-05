In Mallorcas Inselhauptstadt Palma hat sich am Dienstagnachmittag ein tragisches Poolunglück ereignet. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, fiel ein einjähriges Kleinkind gegen 15 Uhr ins Becken und ertrank. Das Baby sei zu diesem Zeitpunkt unter der Aufsicht seiner Großmutter gestanden. Die Eltern des Kindes hätten kurz zuvor das Haus verlassen, so die Zeitung.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Großmutter das Baby für einen kurzen Zeitraum aus den Augen gelassen, als sich das Unglück ereignete. Dies habe ausgereicht, dass sich das Kleinkind unbeaufsichtigt dem Pool genähert habe. Als die Großmutter die Abwesenheit ihres Enkelkindes auffiel, sei es nach Zeitungsangaben bereits zu spät gewesen. Das Kleinkind habe zu diesem Zeitpunkt bereits leblos auf der Wasseroberfläche getrieben. Ein herbeigerufener Notarzt, so die Zeitung, habe erfolglos versucht, das verunglückte Baby wiederzubeleben. Zum Unglücksort seien mehrere Streifenwagen der Nationalpolizei und der Ortspolizei geeilt. Die Behörden haben Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen.