Nach dem tragischen Einsturz des Medusa Beach Clubs an der Playa de Palma ist jetzt ein Video aufgetaucht, das direkt nach dem Unglück auf Mallorca aufgezeichnet wurde. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat das exklusive Material aus dem Inneren des Restaurants, das unmittelbar nach dem Einsturz des Gebäudes entstanden ist, am Mittwochmorgen veröffentlicht.

Die Aufnahmen stammen von einem Augenzeugen, der sich während des Einsturzes auf der Terrasse des Clubs befunden hatte. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Gebäude in Trümmern liegt und eine Staubwolke aufgewirbelt wurde. Eine Gruppe von Feiernden rennt in Panik die Treppe herunter. Währenddessen setzt ein Angestellter des Lokals den Notruf ab.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Terrasse des Medusa Beach Clubs, auf der sich der Chill-out-Bereich befand, illegal war und daher hätte nicht genutzt werden dürfen. Das ist das Ergebnis, zu dem die Techniker und Sachverständigen der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca gekommen sind. Auch war die Terrasse zum Unglückszeitpunkt überlastet gewesen, teilte Bürgermeister Jaime Martínez mit.

Bei dem Einsturz an der Playa de Palma waren am Donnerstagabend in der vergangenen Woche vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei Todesopfer waren deutsche Urlauberinnen, 20 und 31 Jahre alt. Zudem starben in den Trümmern eine 23-jährige Kellnerin und ein 44-jähriger Türsteher, beide waren senegalesischer Herkunft.