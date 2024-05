Eine erneute Kahlschlag-Aktion hat die Anwohner des Uferboulevards Paseo Marítimo in Palma de Mallorca am Dienstag aufgeschreckt. Mehrere seit Jahrzehnten in der Gegend unterhalb des Restaurants Bahía Mediterráneo befindliche Palmen wurden abgeholzt.

Man habe eigentlich gedacht, dass die Bäume woanders wieder eingepflanzt würden, sagte ein von der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befragter Anwohner. Gefragt worden seien die Nachbarn vorher nicht, es sei alles sehr plötzlich über die Bühne gebracht worden. Manche seien angesichts der Abholz-Aktion sogar in Tränen ausgebrochen. Hintergrund der Maßnahme sind umfangreiche Umbauarbeiten am Paseo Marítimo. Die kilometerlange Strecke wird rückgebaut und fußgänger- sowie radfahrerfreundlich umgestaltet. Auch der sogenannte "Social Club", eine Diskothek samt Pool auf einer kurios anmutenden Verkehrsinsel, wird abgerissen. Das gilt auch für eine unterhalb des Bahía Mediterráneo befindliche Fußgängerbrücke.