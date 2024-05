Es handelt sich um eine der spektakulärsten Megayachten, die in dieser Sommersaison nicht nur in den Gewässern Mallorcas, sondern überhaupt in den Meeren Europas zu sehen ist: Die Rede ist von der 117 Meter langen "Infinty", die sich dieser Tage für Wartungsarbeit in der Werft Astilleros de Mallorca befindet. Mit ihren Maßen und dem Gewicht von 5000 Tonnen sprengt sie alle bisherigen Rekorde der überholten Luxus-Yachten in der Geschichte der historischen Werft in der Mole von Palma, die bereits seit 1942 existiert.

Die Megayacht, die einen geschätzten Wert von 300 Millionen Euro hat, ist im Besitz des Tycoons Eric Smidt. Bei dem US-Amerikaner handelt es sich um den CEO des Unternehmens Harbor Freight Tools mit Sitz in Kalifornien. Er hat laut Forbes ein Vermögen von 10,3 Milliarden US-Dollar. Ähnliche Nachrichten Mega-Yacht von Fußball-Tycoon vor Mallorca gesichtet Mehr ähnliche Nachrichten Die "Infinty" bietet Platz für insgesamt 16 Gäste in acht Suiten, zudem können über 40 Besatzungsmitglieder mit an Bord. Zwei Hubschrauberlandeplätze, ein Beach Club, ein Swimmingpool, ein Kino und ein Schönheitssalon lassen bei den Passagieren keine Wünsche offen. Auf dem komplett aus Teakholz gebauten Deck können sie es sich darüber hinaus in einem Solariumbereich gemütlich machen. Im Rumpfbereich der Megayacht finden sich große Fenster und eine Unterwasser-Nachtbeleuchtung. Die Yacht wird von einem 69 Meter langen und 40 Millionen Euro teuren Support-Shiff, der "Intrepid", begleitet. Sie führt allerhand zusätzliche Wassersportgeräte und "Meeres-Toys" für die Infinty-Passagiere bei sich. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt 18 Knoten, und die große Reichweite ermöglicht es ihr, problemlos den Atlantik zu überqueren. Die permanente Basis dieses Schmuckstücks ist in Miami, Florida (USA), wobei sich das Schiff im Frühjahr und im Sommer die meiste Zeit über in Europa auf See befindet.