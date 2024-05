Ein 19-jähriger Spanier ist am vergangenen Dienstag wegen Entführung seiner 15-jährigen Schwester in Sóller verhaftet worden. Er hatte das Mädchen in einem von ihm besetzten Haus – ohne Strom oder fließendes Wasser – eingesperrt. Der Minderjährigen gelang es jedoch, einen Hilferuf auf Instagram zu veröffentlichen. Daraufhin konnte sie einen Tag später von der Polizei von Mallorca befreit werden.

Der Vorfall lief wie folgt ab: Die Freundin des jungen Mannes lauerte dem späteren Opfer nachmittags vor der Schule auf. Als die junge Frau die Lehranstalt verließ, packte die mutmaßliche Komplizin sie am Arm, zog sie fort und brachte sie mit dem Bus nach Sóller. Dort wartete der Bruder des Mädchens empfing und verschleppte es in ein Haus, das er in der Straße Cestre als "Ocupa" illegal besetzte. Er sperrte seine Gefangene mithilfe eines Vorhängeschlosses in einem Zimmer ein. Stunden später schickte er sie in ein Zimmer mit Stromanschluss, um sein Handy und das seiner Geliebten aufladen zu lassen.

Die Jugendliche nutzte die Chance, machte Fotos aus ihrer Umgebung und setzte einen Hilferuf auf Instagram aus. Als ein Mitschüler die Nachricht empfing, wandte er sich an die Lehrer, die umgehend die Polizei benachrichtigten. Am Morgen des 21. Mais schließlich begaben sich drei Lehrer und Beamte der Lokalpolizei zum angegebenen Tatort in Sóller. Als die Polizei klopfte und der mutmaßliche Entführer die Tür öffnete, behauptete er, nicht zu wissen, wo sich seine kleine Schwester aufhalte.

Die Beamten beobachteten weiterhin das Haus. Nachdem das kriminelle Paar den Ort des Geschehens verlassen hatten, setzten sie ihre Suche fort und konnten die Eingesperrte schließlich ausfindig machen und aus ihrem Versteck befreien. Stunden später nahmen die Beamten den jungen Mann wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung fest.

Am darauffolgenden Mittwochmorgen wurde er einem Richter vorgeführt. Der Jurist ordnete zwar eine Freilassung an, erließ aber eine einstweilige Verfügung, dass sich der junge Mann seiner Schwester nicht mehr nähern darf. Das befreite Mädchen wurde den Erziehungsberechtigten Eltern übergeben. Unklar ist bisher, warum der Angeklagte seine Schwester entführte.