Einsatzkräfte der Feuerwehr und Guardia Civil haben am Mittwoch ein deutsches Bergsteigerpaar aus der Schlucht im Torrent d'Almadrà befreien müssen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, hatte sich der Mann bei einem Sturz beträchtliche Verletzungen am rechten Bein und im Hüftbereich zugefügt. Der Hilferuf sei gegen 11 Uhr in der Notrufleitstelle eingegangen. An den Unfallort eilten Bergretter der Feuerwehr Sóller und Inca sowie Bergspezialisten der Guardia Civil.

Konkret, so die Zeitung unter Berufung auf Behördenangaben, habe sich der Unfall im schwer zugänglichen Tossals-Verds-Bergmassiv ereignet. Nach dem Eintreffen am Ort des Sturzes hätten die Retter den Verletzten zunächst notfallmedizinisch versorgt. Im Anschluss sei der Wanderer mithilfe einer Gebirgstrage und eines Seilaufzugs aus seiner misslichen Lage abtransportiert worden. Abschließend sei der Deutsche gegen 15 Uhr in einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Zeitung. Das Tossals-Verds-Massiv mit seinen drei Eintauserndern Puig de sa Font (1.071 Meter), Morro d'Almallutx (1.064 Meter) und dem Puig des Tossals Verds (1.118 Meter) ist unter anspruchsvollen Wanderern sehr beliebt. Die landschaftlich abwechslungsreiche Tour bietet unter anderem Tunnelpassagen, Schluchtquerungen und steile Saumpfade.