Palmas Stadtteil Son Gotleu kommt nicht aus den Schlagzeilen: Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" raubten am Dienstag zwei Männer eine Paketverteilerin in deren Zustellwagen aus. Der Zwischenfall habe sich gegen 18.45 Uhr nahe der Passatge Pia Auñamendi ereignet. Demnach stellte die Mitarbeiterin des Unternehmens GLS gerade Paketsendungen zu, als zwei bislang Unbekannte den Lieferwagen aufbrachen und nach Wertsachen durchsuchten.

Die Zustellerin, so die Lokalzeitung, habe die beiden Männer im Inneren des Lieferwagens stellen können. Dabei sei es zu einem Handgemenge zwischen allen Beteiligten gekommen, in dessen Folge die Männer der Zustellerin 1.200 Euro in bar, ein Smartphone, eine Apple Watch sowie Unterlagen geraubt hätten. Ferner hätten die Männer der Zustellerin die Dienstkleidung zerrissen. Im Anschluss seien die Täter zu Fuß geflüchtet.

Die von Augenzeugen herbeigerufene Polizei leitete der Zeitung zufolge umgehend eine Fahndung nach den beiden Männern ein. Diese sei bislang aber erfolglos geblieben. Bei den beiden Männern handele es sich nach Angaben des Opfers um Nordafrikaner.

Erst vor einer Woche hatte ein mutmaßlich fehlgeschlagener Diebstahl von aus Algerien stammenden Migranten zu Ausschreitungen in Son Gotleu geführt. Anwohner verschiedener Ethnien, darunter Gitanos, Schwarzafrikaner und Marokkaner lieferten sich in der Nacht zum Dienstag eine Straßenschlacht mit jungen Algeriern. Erst einem massiven Polizeiaufgebot gelang es, die verfeindeten Parteien zur Einstellung der Gewalttaten zu bewegen. Seither herrscht in dem Viertel, das seit Jahrzehnten von zahlreichen Migranten bewohnt wird, eine trügerische Ruhe. Anwohner warfen gegenüber den Medien algerischen Banden vor, für die in letzter Zeit zunehmende Zahl von Straftaten verantwortlich zu sein.