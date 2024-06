Es kann losgehen, das Luxushotel Four Seasons auf Mallorcas nördlicher Halbinsel Formentor nimmt die ersten Buchungen entgegen. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" soll die von Grund auf restaurierte Edelherberge am 22. August ihre ersten Gäste empfangen. Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit startet das historische Hotel mit 108 Zimmern, Pardon, Suiten, somit im Hochsommer in eine neue Ära. Eigentümer ist längst nicht mehr die mallorquinische Hotelkette Barceló. Diese hatte das baufällige ehemalige Herrenhaus vor Jahren für angeblich 165 Millionen Euro an den Investmentfonds Emin Capital verkauft.

Unter dem Namen Four Seasons eröffnen die Kanadier ihr erstes Hotelprojekt in Spanien. Und glaubt man Medienberichten, springen sie auf Mallorca preismäßig gleich auf Platz eins. Nirgendwo soll sich im ganzen Land ab dem 22. August teurer nächtigen lassen als in dem wiederaufgebauten Prachtbau auf Formentor. Unter 1.380 Euro pro Nacht, so "Ultima Hora", sei im Four Seasons im August nichts zu machen. Dafür gibt es mitnichten die Mutter aller Suiten, etwa die Suite Formentor oder die Suite Royal. Die stehen nur für besondere Gäste zur Verfügung und können über die Homepage gar nicht erst gebucht werden. Ein Preisschild tragen sie sowieso nicht.

Für die erwähnten 1.380 Euro gibt es die Holzklasse auf Formentor, ein Garden-view Room. Aber auch die hat es offenbar in sich: 40 Quadratmeter groß, deckenhohe Fenster und ein Blick auf die Gartenanlage. Anlässlich der Eröffnung gewährt Four Season einen 15-prozentigen Rabatt – macht dann 1.173 Euro. Sobald die Sommerhitze nachlässt, purzeln in der Luxusherberge die Tarife. Ende September gibt es die Nacht bereits für 965 Euro, einen Monat später zum Schnäppchenpreis von 585 Euro.

Wer nicht aufs Geld schauen muss, den schrecken womöglich die Preise für eine Standard-Suite nicht ab. Am Eröffnungstag 22. August müssen hierfür stolze 1.930 Euro an Four Season überwiesen werden. Im Gegensatz zum Garden-view Room geht der Blick dafür aufs Meer und nicht nur in den Garten. Ende September wird es mit 1.515 Euro etwas erschwinglicher, und im Oktober gibt es die geräumige Suite, die von Gilles & Boissier eingerichtet wurde, bereits für 1.010 Euro. Sämtliche Preisbeispiele beziehen sich auf eine Online-Buchung am jeweils 22. des Monats.

Einen kleinen Haken hat der teure Spaß in Spaniens erstem Four Season aber doch: Weil die Bauarbeiten noch nicht gänzlich beendet seien, so die Lokalzeitung, müssten Gäste in diesem Jahr noch auf Einrichtungen wie Spa, Konditorei und eigene Eisherstellung verzichten. Auch das sogenannte Teen Center und die Four Seasons Boutique sollen erst 2025 eröffnet werden.