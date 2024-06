In den Sommermonaten wird es in der Feriensiedlung Ses Casetes dels Capellans bei Can Picafort an der Playa de Muro erneut autofrei. Um den Ansturm der Urlauber und der Besucher der dortigen drei Strandrestaurants zu kanalisieren, greift die Gemeinde Muro erneut zu drastischen Maßnahmen: Vom 15. Juni bis zum 15. September gilt dieses Jahr eine Verkehrsbeschränkung und Parkverbot (ACIRE) im gesamten Gebiet. Immerhin: Im Vergleich zum Vorjahr, als das Verbot von April bis Oktober in Kraft war, wird die Maßnahme jetzt auf die Hochsaison beschränkt.

Der Strand und die drei Restaurants in Ses Casetes dels Capellans ("Olimpia Oma & Opa", "Ponderosa Beach" und "Can Gavella") ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Im Sommer 2023 installierte die Gemeinde Muro ein Kameraüberwachungssystem, um die Einhaltung der ACIRE-Regelung zu gewährleisten. Dies führte zu einer Flut von Bußgeldern für Autofahrer, die den Bereich unbefugt befahren oder dort geparkt haben. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Anwohner vor dem ständigen Verkehr und dem aufgewirbelten Sand zu schützen, da die Wege dort nicht asphaltiert sind. Ähnliche Nachrichten Neuerung auf Mallorca: Strenges Rauchverbot an Teilen des Traumstrandes Playa de Muro Berechtigt zur Einfahrt in die ACIRE-Zone sind lediglich registrierte Einwohner von Muro und ihre Familienangehörigen, Taxis, angemeldete Lieferfahrzeuge sowie Sicherheits- und Rettungsdienste. Im vergangenen Jahr kam es aufgrund von zwei Faktoren zu einer Häufung von Bußgeldern und Einsprüchen: Zum einen hatten viele Einwohner Muros die erforderliche Plakette nicht beantragt, zum anderen gab es Probleme bei der Datenübermittlung an die Bußgeldstelle in Palma. Diese Probleme wurden für die diesjährige Saison behoben. Im vergangenen Sommer hatte die Oppositionspartei Més per Muro kritisiert, dass die Restaurants am Strand ihren Kunden gegen Vorlage einer "Eintrittskarte" Zugang zum ACIRE-Gebiet gewährten. Die Gemeindeverwaltung antwortete, dass die Zufahrt und das Parken auch für Restaurantbesucher während der nächsten drei Monate verboten ist. Die Maßnahme der Gemeinde Muro scheint Wirkung zu zeigen: Die Verkehrsbelastung in Ses Casetes dels Capellans hat sich seit Erlassung der Zufahrtsbeschränkung deutlich verringert, zum Vorteil der Anwohner und der Umwelt. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die verkürzte ACIRE-Saison zu einem erneuten Anstieg des Fahrzeugverkehrs in den Sommermonaten führen wird.