Der Verwaltungsrat der Hafenbehörde der Balearen (APB) hat Mitte Juni beschlossen, die geplante Erweiterung des Hafens von Palma de Mallorca vorerst auf Eis zu legen. Der Vorschlag, der von der APB und der Regierung selbst als Umstrukturierung bezeichnet wird, umfasste einen großen Freizeitbereich sowie neue Anlegeplätze, einen Bereich für die Reparatur von Yachten und ein Dock für das Anlegen von Öltankern.

Der Plan stieß jedoch auf Kritik von Umweltschützern und Politikern, die die Größe des Projekts und seine Auswirkungen auf die Umwelt bemängelten. Die sozialistische Partei PSIB, die auch im Parlament vertreten ist, bezeichnete das Projekt als "inakzeptabel". Nach einer hitzigen Debatte im Verwaltungsrat der APB wurde beschlossen, die Angelegenheit in einem Monat erneut zur Abstimmung zu stellen. In der Zwischenzeit wird die APB mit den verschiedenen Interessengruppen zusammentreffen, um eine Lösung zu finden, die von allen Seiten akzeptiert wird.

Die Erweiterung des Hafens von Palma ist ein kontroverses Thema. Die APB argumentiert, dass der Ausbau notwendig ist, um die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Umweltschützer und Politiker hingegen befürchten, dass die Erweiterung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebensqualität der Anwohner haben wird.

Der detaillierte Plan präsentiert neben der Neuverteilung der Funktionen eine Reihe von weiteren wesentlichen Änderungen: Die Reparaturarbeiten an den Molen San Carlos und Dique del Oeste sollen an einen neuen Standort verlegt werden. Dadurch würde Platz für neue Aktivitäten im Hafen geschaffen werden. Etwa sechs Hektar des Moll Vell sollen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies könnte die Schaffung von Grünflächen, Promenaden oder anderen Einrichtungen für die Freizeitgestaltung umfassen.

"Das vorrangige Ziel des Plans ist es, das 'Plastikmeer' in Bezug auf die Decks der in Reparatur befindlichen Schiffe vor der Kathedrale von Mallorca und dem Almudaina-Palast zu beseitigen", erklärte Javier Sanz, Präsident der APB, zu Beginn seiner Amtszeit. Diese einfache Umnutzung stieß jedoch auf den Mangel an Grundstücken für die als strategisch angesehenen Wartungsunternehmen, um ihre Arbeit weiterzuentwickeln und mit anderen aufstrebenden Reisezielen konkurrenzfähig zu sein.

Die im "Plan Sanz" vorgeschlagene Lösung besteht darin, die Fläche des Trockendocks zu vergrößern, indem der Dique del Oeste "gemästet", ein großer Teil des Wasserkörpers der San-Carlos-Mole zugeschüttet und die alten Getreidesilos abgerissen werden. Das Ergebnis wäre eine zusammenhängende Esplanade von 259.000 Quadratmetern für Wartungs- und Reparaturarbeiten, die größer ist als die derzeitige und sich an der stadtfernsten Stelle des Hafens befindet.

Ein großes Außendock soll für das Anlegen von Tankern gebaut werden. Dies soll die Sicherheit im Hafen erhöhen, da Tanker so nicht mehr im inneren Hafenbecken ankern müssen. Die Maßnahme am ersten Abschnitt des Westdocks ist zweifellos die ehrgeizigste des APB-Plans, da sie bedeutet, dass in einem derzeit ungeschützten Bereich mit einer Wassertiefe von etwa 30 Metern Platz vom Meer gewonnen wird.

Die Erweiterung befindet sich zwischen dem Sitz der Fischereischule und dem ersten Drittel des großen Docks, das den gesamten Hafen von Palma umschließt, und bedeutet eine Vergrößerung von 108.000 Quadratmetern. Eine der größten Komplikationen bei der Durchführung einer Aufschüttung dieser Größenordnung ist der Mangel an Zuschlagstoffen, die auf den Balearen zur Verfügung stehen, so die technischen Experten auf diesem Gebiet, obwohl die Arbeiten eine Möglichkeit darstellen könnten, die anstehenden Ausbaggerungen in zahlreichen Sportanlagen unter der Zuständigkeit der autonomen Gemeinschaft zu erledigen.

Auf der Innenseite des Moll Vell sollen ein oder mehrere Yachthäfen für große Yachten eingerichtet werden. Dies könnte den Tourismus im Luxussegment fördern.

Die umstrittenste Maßnahme des Projekts, da die APB einen breiten institutionellen Konsens über die Nutzungsänderung erzielt hat, ist der Bau eines mehr als 100 Meter langen Außendocks für das Anlegen von Öltankern, die Palma anlaufen. In diesem Fall haben die vorgeschlagenen Arbeiten, die umfangreiche zusätzliche Investitionen erfordern, weniger mit der Verteilung der Hafenfunktionen zu tun als mit der Notwendigkeit, die Sicherheit im Inneren des Docks zu gewährleisten.

Eine gefährliche Schwachstelle des Hafens von Palma zeigte sich am 27. August 2023, als ein 330 Meter langes Kreuzfahrtschiff mit 5000 Passagieren, das an der Muelle de Poniente festgemacht hatte, aus der Verankerung riss und mit einem Öltanker kollidierte, der gerade am Dique del Oeste entladen wurde. An diesem Tag wurde klar, dass der Hafen einen alternativen Standort für Schiffe mit gefährlichen Gütern benötigt. Die jetzt diskutierte Lösung besteht darin, sie aus dem Hafeninneren in ein Dock zu verlegen, das im Übrigen dazu dienen würde, den Schutz des Moll Vell zu erhöhen.