Ein britischer Urlauber hat sich bei einem Sturz von einem Hotelbalkon auf Mallorca schwere Verletzungen zugezogen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Zwischenfall am Dienstag gegen 14 Uhr in Alcúdia.

Ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge kam es zu dem Unglück, als der 43 Jahre alter Brite auf dem Balkon "angeregt telefonierte". Offenbar verlor der Urlauber dabei das Gleichgewicht und fiel schätzungsweise fünf Meter in die Tiefe.

Herbeigerufene Rettungskräfte hätten den Verunglückten zunächst stabilisiert und anschließend zur Behandlung in das Großklinikum Son Espases überführt, so die Zeitung weiter. Zum Zeitpunkt des Sturzes sei der 43-Jährige in einem merklich angetrunkenen Zustand gewesen. Ärzte hätten den Gesundheitszustand des Briten zuletzt als "kritisch" beschrieben.

Auf Anfrage des MM-Schwesterblatts zeigte sich die Hotelleitung "bestürzt" über den Vorfall. Bei dem Briten handele es sich um einen langjährigen Stammgast, der teils längere Zeiträume im Hotel verbracht habe. Der Gast sei bislang nie unangenehm aufgefallen und sei bei Mitarbeitern sehr beliebt gewesen.

Bislang starben in diesem Jahr an den Folgen eines Balkonsturzes auf Mallorca zwei deutsche Urlauber. Am 7. Mai endete Medienberichten zufolge für einen 23-jährigen Hotelgast in s'Arenal ein 12-Meter-Sturz tödlich. Zwei Wochen später erlag ein 21-Jähriger an der Playa de Palma den Folgen eines Sturzes vom Hotelbalkon.