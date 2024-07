Eine 74-jährige Frau ist am Mittwoch an einem Strand auf Mallorca bewusstlos zusammengebrochen und kurz darauf in einem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Zwischenfall gegen 12.40 Uhr in Camp de Mar (Gemeinde Andratx).

Dem Medienbericht zufolge war einer Rettungsschwimmerin der bedrohliche Gesundheitszustand der spanischen Seniorin aufgefallen. Als sich die socorrista der Frau näherte, sei ihr aufgefallen, dass dieser Schaum aus dem Mund austrat. Die Rettungsschwimmerin habe umgehend die Notrufleitstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Noch vor Eintreffen der Notärzte und Polizei, so die Zeitung, hätten die Rettungsschwimmerin und ihre Kollegen Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Da die bewusstlose Frau keine Lebenszeichen von sich gegeben habe, hätten sich die Strandretter für den Einsatz eines externen Defibrillators entschieden. Auf die durchgeführte Herz-Lungen-Wiederbelebung habe die 74-Jährige nach schätzungsweise 15 Minuten mit zurückgewonnenen Lebenszeichen reagiert, so die Zeitung weiter. Im Anschluss sei die Frau zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus nach Palma transportiert worden. Über die Gründe des Zusammenbruchs machten die Behörden bislang keine Angaben. Zeitungsangaben zufolge leidet die spanische Urlauberin an Diabetes und anderen chronischen Krankheiten.