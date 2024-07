Am Wochenende hat es auf den Balearen drei schwere Badeunfälle gegeben. Dabei ist auf Mallorca ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer befindet sich noch in kritischem Zustand. Alle drei Unfälle ereigneten sich am Sonntag. In Cala d’Or im Südosten der Insel kam es zu dem tödlichen Badeunfall. Dabei stürzte ein Mann von einem Paddle-Surfbrett ins Meer und ertrank.