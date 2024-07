Eigentlich hatte die US-Schauspielerikone Michael Douglas an dem festlich eingedeckten Tisch in Valldemossa gar nichts zu suchen. Dort feierte die Gemeinde am gestrigen Sonntag den 80. Geburtstag so mancher Mitbürger. Mittendrin mit Namensschild: der vielfach ausgezeichnete, darunter mit zwei Oscars, Mime und bekennende Mallorca-Liebhaber aus New Jersey.

Douglas müsste genau genommen noch zwei Monate warten, denn seine 79 Lenze neigen sich am 25. September zu Ende. Doch offenbar fühlt sich der Gatte von Catherina Zeta-Jones wohl im Kreise der Greise. Sichtlich gerührt spricht er in die Smartphonekamera seines Social-Media-Beauftragten: "Ich feiere meinen 80. Geburtstag hier ...", dann bricht ihm ein wenig die Stimme weg. Als Aperitif bot das Festprogramm im Herzen Douglas' malerischer Wahlheimat Ball de Bot und ein Blitzlichtgewitter, schrieb die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Vor ihm und seinen zahlreichen Tischgenossen lag eine rote, in Cellophan verpackte Rose. Braungebrannt, unrasiert und in ein blaues Hemd gekleidet, unterschied sich der millionenschwere Hollywoodstar nicht von seinen mallorquinischen Tischnachbarn. Ähnliche Nachrichten Michael Douglas beglückt Amerikaner zum Unabhängigkeitstag mit Mallorca-Video Für das kurze Video aus Valldemossa gab es bislang rund 34.000 Likes auf Douglas's Instagram-Account (michaelkirkdouglas). Dazu Tausende Glückwünsche und die eine oder andere Schmeichelei: "Du alterst wie bester Chianti-Wein", schrieb ein blonder, weiblicher Fan, vermutlich in der Annahme, Mallorca liege in Italien. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michael Douglas (@michaelkirkdouglas) Douglas hält sich seit mehreren Wochen auf Mallorca auf, von seiner britischen Gattin war bislang jedoch wenig zu sehen. Die beiden besitzen seit vielen Jahren ein stattliches Anwesen an den Hängen Valldemossas, s'Estaca. Eine Zeitlang wurde gemunkelt, Douglas und Zones trügen sich mit dem Gedanken, ihr Domizil auf Mallorca verkaufen zu wollen. Diese Idee scheint spätestens vom Tisch zu sein, nachdem Zones jüngst dem Wall Street Journal zuflüsterte, sie und ihre Ehegatte planten, in Zukunft "mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen". Dazu muss man wissen, dass Europa für das Schauspielerpaar als Synonym für Mallorca steht. Untermauert wurde diese Lebensplanung von der Ankündigung, das gemeinsame Haus in New York (Schätzwert: 11,19 Millionen Euro) abzugeben.