Es kann so schnell gehen: Eine Sekunde nicht aufgepasst und schon ist die Handtasche samt Inhalt weg. Wer auf Mallorca lebt oder seinen Urlaub auf der Insel verbringt, sollte aktuell sehr vorsichtig sein. Wie die Policia Nacional in Palma de Mallorca auf MM-Anfrage mitteilt, verzeichnen die Beamten "in den Sommermonaten einen leichten Anstieg von Diebstahlsdelikten" – so auch in dieser Hochsaison.